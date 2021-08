Tamponi anti-Covid: le farmacie lombarde possono aderire al protocollo sino a fine settembre

Tamponi anti-Covid a prezzo calmierato: le farmacie lombarde avranno tempo sino al 30 settembre per aderire al protocollo sottoscritto dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, d'intesa con il ministro della salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, AssoFarm e Farmacie Unite. «Questo protocollo – spiega una nota della direzione generale Welfare della Regione Lombardia – ha valenza su tutto il territorio nazionale ma non è un obbligo per le 17 mila farmacie che si trovano sul territorio e che lo potranno sottoscrivere o meno. L'accettazione – aggiunge il documento – sarà inviata a livello nazionale e inserita nell'elenco delle farmacie aderenti che sarà pubblicato sul sito del Commissario straordinario per l'emergenza Covid. Regione Lombardia – prosegue la nota – contestualmente alla firma dell'accordo nazionale ha comunicato a farmacie a Ats le indicazioni operative per l'adesione al protocollo nazionale. Solo i tamponi effettuati presso le farmacie convenzionate consentirà il rilascio del Green Pass».

Regione Lombardia è già intervenuta a sostegno dei cittadini, disponendo la gratuità dell'effettuazione del tampone anche in farmacia per familiari e visitatori di ospiti delle Rsa; insegnanti e personale scolastico; bambini e bambine da i 6 ed i 12 anni e ragazzi e ragazze tra i 12 ed i 19 anni. A livello nazionale il protocollo prevede il prezzo calmierato per gli altri cittadini: 8 euro per quelli dai 12 ai 18 anni e 15 euro per gli over 19. »Ricordiamo anche che la fascia di cittadini over 19 anni, a differenza dei più piccoli che non sono neppure vaccinabili perché ad oggi nessun vaccino anti-Covid è indicato per la fascia di età 6-12 anni - aggiunge la nota - ha come possibilità per avere il Green Pass la vaccinazione che è ormai disponibile in qualsiasi centro vaccinale sia in Lombardia che a livello nazionale».