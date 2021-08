"Olimpiadi della vita": in gara anche alcuni vigevanesi

Le hanno ribattezzate “Olimpiadi della vita” e sono dedicate a chi ha combattuto e sta combattendo contro le dipendenze per una rinascita fisica e mentale. Si disputeranno da domani a giovedì prossimo presso la comunità Lautari di Pozzolengo (Brescia). Tra i ragazzi e le ragazze, provenienti da tutta Italia, alcuni sono di Vigevano. Le discipline saranno quelle di calcio maschile e femminile, pallavolo, staffetta e maratone. L'evento coinvolgerà anche i 300 giovani attualmente ospiti della comunità Lautari che oltre alla sede di Pozzolengo conta quella di Bedizzole (Brescia, Como, Pordenone, Roma e Firenze. Le gare si terranno all'interno della tenuta Borgo La Caccia. Numerosi sono gli appuntamenti, gli spettacoli e gli eventi che animeranno le serate.

«E' stato un anno complicato per la nostra comunità - ha commentato Andrea Bonomelli, presidente di Lautari - ma poter celebrare i giochi per il 25° anno consecutivo e' un motivo di grande speranza». L'evento e' interamente sostenuto dalla Grimaldi Lines. «Ho potuto vedere e conoscere tante realtà importanti che necessitano di sostegno del quale sono sicuramente meritevoli per l'eccellente lavoro che svolgono e la comunità Lautari è sicuramente una di queste – commenta Eugenio Grimaldi, executive manager del gruppo - Ho visto quanta fatica e quanti sacrifici fanno questi ragazzi per realizzare il sogno di tornare ad una vita normale fatta di impegni e regole da rispettare quotidianamente».