Vigevano, supporto alle imprese: il Comune riapre il bando

Sostenere le imprese del commercio, turismo ed artigianato del Distretto del Commercio di Vigevano. E' con questo obiettivo che il Comune di Vigevano ha riaperto l'apposito bando. Lo Sportello unico per le attività produttive e Confartigianato Imprese Lomellina hanno approvato il testo del bando che verrà pubblicato in questi giorni e che prevede delle agevolazioni per investimenti in conto capitale che riguardino l'acquisto di elementi di arredo, macchinari, impianti, rifacimenti di interni ed esterni, dehors, illuminazione, insegne e programmi informatici. «Si tratta di una ulteriore conferma dell'attenzione che questa amministrazione dedica alle imprese cittadine – commenta l'assessore al commercio, Nunzia Alessandrino – in un momento che è ancora oscurato dai tanti problemi e difficoltà che la pandemia in corso ha causato a molte attività economiche della città».

Le modalità di richiesta è stata semplificata al massimo: sarà sufficiente scaricare gli allegati dal sito del Comune (www.comune.vigevano.pv.it) e inoltrare la domanda, a mezzo posta certificata, allo Sportello unico per le attività produttive. Al bando possono partecipare le aziende che hanno avviato la loro attività tra il 2020 ed il 2021.

A settembre intanto riparte l'app Compravicino (https://www.compravicino.it), in modo che le imprese possano disporre di un ulteriore strumento per promuovere le proprie attività. «E' importante che l'adesione sia massiccia – aggiunge Alessandrino – in moda da poter offrire un ampio ventaglio di proposte commerciali di interesse e di attrattività per il consumatore».