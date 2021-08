Covid-19, in provincia di Pavia 47 nuovi contagi

Sono 7.270, nuovo picco della settimana, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 3,3%. I decessi sono stati 30 contro i 31 di ieri, per un totale di 128.334 vittime dall'inizio della pandemia. I guariti e i dimessi sono oggi 4.715 mentre prosegue il trend che vede l'aumento delle degenze: quelle ordinarie sono 2.975 (+27) e quelle in terapia intensiva 352 (+15).

Sono 679, a fronte di 32.913 tamponi effettuati, i positivi al Covid-19 in Lombardia con un tasso di positività che rimane al 2%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 2 per un totale di 33.847 dall'inizio della pandemia. Intanto calano i ricoveri ordinari (292, -2) e aumentano lievemente quelli in terapia intensiva (37, +2). La provincia di Milano mantiene il primato di crescita dei contagi (+137), seguita da quella di Varese (+86) e da quella di Brescia (+72). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 47.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 37.858.831 persone (il 63,9% della popolazione) e la seconda dose 35.216.055 persone (il 59,4% della popolazione) di cui 1.387.807 (2,3%) con vaccino monodose e 1.045.507 (1,8%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.375.327.