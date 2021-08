Vaccinato, ha il raffreddore: tampone positivo. Resta bloccato in Sardegna

E' bloccato in Sardegna, ospite di un “Covid hotel”, positivo ad un tampone antigenico. Seppur già vaccinato. E' la disavventura occorsa a Fabrizio Pes, 54 anni, originario dell'isola ma residente a Vigevano. Lo scorso 31 luglio avrebbe dovuto rientrare a casa con la compagna. Prima di imbarcarsi sull'aereo, per via di un banale raffreddore, ha deciso per scrupolo di sottoporsi al test. Che è risultato positivo.

Così, saltati i piani, ha trovato ospitalità in un "Covid hotel" dove dovrà restare sino all'esito negativo del tampone molecolare.