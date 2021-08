Elezioni amministrative, si svolgeranno il 3 e 4 ottobre

Le elezioni amministrative si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi. Lo ha stabilito un decreto del Ministero dell'Interno di inizio mese. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15; subito dopo inizieranno quelle di scrutinio.

Una nota della Prefettura di Pavia precisa che dalla data di convocazione dei comizi elettorali per la amministrazioni «è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. E' altresì fatto divieto di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la sua durata».

In provincia di Pavia i Comuni chiamati al voto sono Badia Pavese, Borgo San Siro, Brallo di Pregola, Breme, Broni, Ceretto Lomellina, Confienza, Corteolona e Genzone, Costa de'Nobili, Cozzo, Garlasco, Gropello Cairoli, Lardirago, Mede, Mezzana Bigli, Montù Beccaria, Portalbera, Rognano, Rovescala, San Cipriano Po, San Genesio ed Uniti, Sannazzaro de' Burgundi, Sant'Angelo Lomellina, Suardi, Torricella Verzate, Val di Nizza, Verrua Po, Zenevredo.