Un pass per i disabili. E' il bottino di un furto messo a segno nella notte tra mercoledì e ieri in via Roma a Valeggio.I ladri hanno preso di mira una Chevrolet Matiz che era stata lasciata aperta e dal suo interno hanno sottratto il permesso.

L'accaduto è stato scoperto dal proprietario e denunciati ai carabinieri che hanno avviato le indagini.