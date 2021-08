Covid-19: in Lombardia 676 nuovi casi

Sono 7.188 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 2,8%. I decessi sono stati 34 mentre guariti e dimessi sono finora 4.180.129. I ricoveri crescono: quelli ordinari sono 2.101 (+68) mentre quelli in terapia intensiva sono 372 (+3).

In Lombardia i nuovi casi sono 676 mentre i decessi sono stati 4. I ricoveri ordinari sono 353 (+54) mentre quelli in terapia intensiva sono 36 (+3). La provincia di Milano registra 144 nuovi casi, seguita da quella di Varese (+99) e da quella di Brescia (+82). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 45.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 38.155.881 persone (il 64,4% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 35.503.682 persone (il 59,9% della popolazione) di cui 1.395.205 (2,4%) con vaccino monodose e 1.061.479 (1,8%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.434.196.