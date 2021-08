Vigevano, omicidio di corso Novara: convalidato l'arresto

L'arresto è stato convalidato. Il Gip del Tribunale di Pavia, Pasquale Villani, ha convalidato l'arresto di Marco De Frenza, 59 anni, indagato per omicidio volontario aggravato in relazione alla morte di Marylin Pera, 39 anni, uccisa martedì mezzogiorno nella casa di corso Novara 4. Il giudice ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.

Il giudice ha ritenuto non concedere misure differente per il pericolo di fuga. «Il fatto che resti in carcere - ha spiegato l'avvocato dell'indagato, Valentina ZecchiniVaghi - è per noi anche una garanzia di incolumità". I periti che hanno ricevuto l'incarico ieri per la perizia necroscopica, hanno chiesto 90 giorni di tempo. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice così come aveva già fatto in sede di interrogatorio.