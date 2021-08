Covid -19: in Italia tasso di positività al 3,5%

Sono 5.664 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 3,5% contro il 2,8% di ieri. I decessi sono stati 19 (ieri erano stati 349 mentre guariti e dimessi sono stati 3.580. Anche oggi le degenze sono in aumento: quelle ordinarie sono 3.162 (+61) mentre quelle in terapia intensiva sono 384 (+12).

In Lombardia i nuovi contagi sono stati 333 con un solo decesso. In ospedale restano 308 degenti ordinari (-9) mentre in terapia intensiva sono 42 (+7). A Milano i nuovi casi sono 92, a Varese 63 e a Brescia 49. I nuovi contagiati in provincia di Pavia sono 11.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 38.207.635 persone (il 64.5% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 35.553.231 persone (il 60% della popolazione) dei quali 1.396.067 (2,4%) con vaccino monodose e 1.063.906 (1,8%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.443.428.