Ciclismo, sabato 6° tappa del Giro della Lomellina

Si svolgerà sabato prossimo la 6° tappa del Giro della Lomellina, organizzata dall'Asd Team Elia, gara ciclistica amatoriale aperta a tutti gli enti convenzionati, valida come 8° Trofeo “Carlo Castoldi”. Il ritrovo è fissato alle 10.30 presso la Trattoria dei Passeggeri in corso Pavia 164.

La partenza per le categorie A, B e Donne è fissata per mezzogiorno; quella per le categorie Gentlemen 1 e 2 alle 13.45 e per le categorie 19-39 e Veterani 1 e 2 alle 15.30. Il percorso, pianeggiate, che si sviluppa tra la Sforzesca, la Belcreda, la Torrazza, Gambolò e Vigevano, è lungo 20 chilometri ed è da ripetere tre volte.

Sempre con le stesse indicazioni è invece in programma per sabato 11 settembre la “100 chilometri di Vigevano”. Il percorso dovrà essere ripetuto 4-5 volte.