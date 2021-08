Voghera, aggredisce un runner: i carabinieri lo arrestano

I carabinieri di Voghera hanno arrestato per tentata rapina aggravata un cittadino gambiano di 27anni senza fissa dimora, che questa mattina ha bloccato un uomo di 66 anni di Voghera, che come ogni giorno era uscito di casa per correre, con l'intento di rapinarlo. E quando si era accorto che la sua vittima non aveva con sé valori lo ha colpito a calci e pugni.

Il tempestivo intervento di un equipaggio del nucleo radiomobile, che non si trovava molto distante dal luogo del fatto, la strada Marchesina, ha consentito ai militari di bloccare il malvivente. Il cittadino extracomunitario è già gravato di precedenti, dopo essere stato arrestato dai carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) per concorso in rapina ed essere rimasto in carcere sino allo scorso anno. Domani sarà processato per direttissima.

La vittima, che ha sporto denuncia per le percosse subìte, ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'ospedale di Voghera che lo hanno dimesso con una prognosi di 7 giorni.