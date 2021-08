Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'1,6% contro il 3,2% di media nazionale

Sono 671, a fronte di 41.476 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,6%. I decessi sono stati 7 per un totale di 33.869 dall'inizio della pandemia. Stabile la situazione negli ospedali: i ricoveri ordinari sono 319 (-1) e quelli in terapia intesiva sono 39 come ieri. La provincia di Milano conta 215 nuovi casi (82 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+89) e da quella di Monza e Brianza e Varese (+48). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 31.

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 7.162 con 69 decessi (ma nel computo figurano anche 24 decessi registrati in Sicilia nei giorni passati) e il tasso di positività è al 3,2%. Guariti e dimessi sono 7.424 mentre anche oggi aumentano le degenze. Quelle ordinarie sono 3.559 (+87) e quelle in terapia intensiva 442 (+19).

Ad oggi hanno ricevuto la dose 38.533.923 cittadini (il 65% della popolazione) e la seconda 35-876.188 persone (il 60,5% della popolazione) di cui 1.403.045 (2,4%) con vaccino monodose e 1.083.843 (1,8%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.490.697.