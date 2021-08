Montebello, incendia alcuni effetti personali: brucia tutto il campo

Ha bruciato alcuni effetti personali in un campo non riuscendo poi ad evitare le il fuoco si propagasse all'intera superficie che si trova non lontano dal centro commerciale Iper. E' accaduto questa mattina a Montebello della Battaglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco.

I militari, a seguito delle accertamenti svolti, hanno identificato la donna: si tratta di una trentacinquenne di nazionalità ucraina che vive a Voghera e che è stata denunciata a piede libero per incendio colposo.