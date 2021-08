Covid-19: in Lombardia 627 nuovi casi

Sono 627, a fronte di 33.615 tamponi effettuati, i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,8%. I decessi sono stati 3 mentre calano le degenze ordinarie (309, -10) e crescono leggermente quelle in terapia intensiva (42, +3). La provincia di Milano è quella che conta l'incremento maggiore di nuovi casi (+170), seguita da quella di Brescia (+82) e da quella Varese (+70). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 31.

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 7.260 con 55 decessi (che comprendono quelli di relativi ai giorni passati in Sicilia e Calabria). Il tasso di positività è al 3,5%. Crescono le degenze: quelle ordinarie sono 3.627 (+68) e quelle in terapia intensiva sono 460 (+18).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 38.608.576 persone (il 65,2% della popolazione) e la seconda dose 35.947.511 persone (il 60,7% della popolazione), di cui 1.405.374 con vaccino monodose e 1.090.091 (1,8%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.496.144.