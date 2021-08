Covid-19: in Lombardia tasso di positività all'1,4%

Sono 504, a fronte di 34.547 tamponi effettuati, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta all'1,4%. I decessi sono stati 3 per un totale di 33.875 dall'inizio della pandemia. I ricoverati ordinari oggi sono 314 (+5) mentre quelli in terapia intensiva sono 41 (-1). La provincia di Milano è quella che mantiene il numero più alto di nuovi casi (136) seguita da quella di Varese (+96) e da quella di Brescia (+63). In provincia di Pavia i contagiati delle ultime 24 ore sono 36.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono oggi 7.224 con 49 decessi (nel computo rientrano però decessi avvenuti in Campania e Sicilia nei giorni passati). Il tasso di positività è al 3,2%; guariti e dimessi sono 6.211. Crescono i posti letto occupati: nei reparti ordinari i degenti sono 3.692 (+65) mentre in terapia intensiva sono 455 (+26).

Ad oggi hanno ricevuto al prima dose di vaccino 38.777.004 persone (il 65,4% della popolazione) e la seconda dose 36.137.715 persone (il 61% della popolazione) di cui 1.409.757 con vaccino monodose e 1.101.328 per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.519.295.