A piedi da Vigevano a Groppallo per ricordare l'amico che non c'è più

Da Vigevano a Groppallo, frazione di Farini nell’alta val Nure in provincia di Piacenza, a piedi. Per onorare un amico scomparso. E’ l’impresa compiuta dal vigevanese Marco Bonacina, 44 anni, che ha percorso poco meno di 160 chilometri in tre giorni. «E’ stata un’esperienza straordinaria – racconta poco dopo essere arrivato nel borgo montano al quale è legatissimo – e che ho voluto realizzare per ricordare un carissimo amico scomparso ormai da dieci anni. “Tex” è morto in seguito alla puntura di un’ape: non sapeva di essere allergico e lo shock anafilattico lo ha stroncato. Ma la sua non è stata una morte inutile – continua Bonacina – perché la scelta di donare gli organi gli ha permesso di rivivere in tante persone. Quando ho conosciuto Valeria, trapiantata, e la sua associazione “Guardami adesso” ho capito che era arrivato il momento di provare quello che avevo in mente da tempo. E’ stata lei a parlarmi di “rocce fragili”, le stesse parole utilizzate dal parroco di Gropallo al funerale di “Tex”. Per me è stato un segnale potentissimo, ho capito che era tempo di mettermi in cammino».

Dopo una lunga preparazione e il rinvio per le limitazioni del Covid-19, il grande giorno è arrivato. «La prima tappa, Vigevano-Canneto Pavese – racconta – 75 chilometri contro i 60 previsti, si è snodata lungo la via Francigena prima e la via degli Abati poi. La prima notte l’ho trascorsa in tenda e avrei voluto farlo anche la seconda, al termine della tappa di 60 chilometri che mi ha portato a Bobbio. Ma un allarme per la presenza di un branco di lupi nella zona mi ha spinto a trovare una sistemazione più sicura. Questa mattina l’ultimo sforzo: sono arrivato a destinazione un’ora prima del previsto. Per me è stata una soddisfazione immensa: dedico questa impresa a Tex ma anche ad una ragazza che sta combattendo contro una delle malattie del secolo. Mi piacerebbe che il mio successo di oggi fosse il suo di domani. Io credo – conclude Marco Bonacina – che con una buona preparazione e una grande caparbietà ce la si possa fare, riscoprendo un turismo sostenibile che possa valorizzare le nostre zone e le nostre valli, forse un po’ lontane dagli itinerari più battuti, ma che rappresentano comunque delle eccellenze per ospitalità e sotto il profilo enogastronomico».