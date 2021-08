E' stata ritrovata stremata in collina, dove probabilmente è stata abbandonata. Ora cerca casa perché chi l'ha trovata non può tenerla. «Vorremmo tanto trovarle una sistemazione - è l'appello lanciato nelle ultime ore - in caso contrario dovremo a lasciarla al canile»

Chi fosse interessato può contattare il numero telefonico 338-1310601.