Covid-19, in Lombardia 540 nuovi positivi

Sono 540 a fronte di 38.572 tamponi effettuati i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è all’1,39%. I decessi sono stati 3 mentre sono in leggero aumento i ricoveri ordinari (319, +5), restano invece stabili (41) quelli in terapia intensiva. In provincia di Milano, quella con l’incremento maggiore, i nuovi casi sono 126; in quella di Brescia 58 e in quella di Monza e Brianza 42. In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 27.

In tutto il Paese i contagiati sono 7.470 con il tasso di positività al 2,9%. I deceduti sono stati 45 (erano stati 49 ieri). In ospedale restano 3.733 ricoverati nei reparti ordinari (+41) mentre i degenti in terapia intensiva sono 466 (+11).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 38.873.927 persone (il 65,6% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 36.253.552 persone (il 61,2% della popolazione) di cui 1.4111.799 (2,4%) con vaccino monodose e 1.107.926 (1,9%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.531.218.