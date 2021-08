Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'1,2%

Sono 406 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 29.190 tamponi effettuati. Il tasso di positività è all’1,3%. I decessi sono stati 2. Cala il numero dei ricoveri ordinari, oggi 311 (-8) mentre restano stabili quelli in terapia intensiva (41). In provincia di Milano i nuovi casi sono 125, in quella di Monza e Brianza 38 e in quelle di Varese e Bergamo 37. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 20.

In tutto il Paese i positivi sono 4.382 con il tasso di positività al 3,4%. Aumentano i ricoverati nei reparti ordinari, 3.767 (+34), crescono anche quelli in terapia intensiva (472, +6).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 38.941.687 persone (il 65,7% della popolazione) e la seconda dose 36.341.917 persone (il 61,3% della popolazione) ci cui 1.413.675 (2,4%) con vaccino monodose e 1.112.181 (1,9%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6. 545.112.