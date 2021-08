Vigevano, incidente in viale Industria: coinvolte quattro persone

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto poco dopo le 19 in viale Industria all’altezza del semaforo che si trova davanti all’Ipercoop. Per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale di Vigevano si sono scontrate due auto sulle quali viaggiavano un uomo di 70 anni, uno di 51, una donna di 59 anni ed un bambino di 8 anni.

Nelle immagini di Josè Lattari l’intervento di Croce Azzurra, Croce Rossa e vigili del fuoco.