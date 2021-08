Covid-19, tornano a scendere i ricoveri in tutto il Paese

Sono 605, a fronte di 39.028 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’1,5%. I decessi sono stati 5 mentre i ricoveri ordinari sono oggi 340 (+11) mentre quelli in terapia intensiva sono 43 (-2). La provincia di Milano conta 173 nuovi positivi, seguita da quella di Brescia (96) e da quella di Bergamo (52). In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 34.

In tutto il Paese sono 7.548 i nuovi casi di contagio con 59 decessi (ma 17 sono riferiti a morti avvenute in Sicilia e Campania nei giorni passati) ed il tasso di positività al 3,1%. Guariti e dimessi sono 7.081. Nei reparti ordinari i degenti sono 4.023 (-13) mentre i terapia intensiva sono 499 (-5).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 39.300.230 (il 66,3% della popolazione) e la seconda dose 36.823.250 persone (il 62,1% della popolazione) di cui 1.422.752 (2,4%) con vaccino monodose e 1.145.651 (1,9%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.624.495.