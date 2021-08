Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'1,9%

Sono 758, a fronte di 38.173 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,9%. I decessi sono stati 6 per un totale di 33.898 dall'inizio della pandemia. Negli ospedali i degenti ordinari sono 339 (-1) e quelli in terapia intensiva 42 (-1). La provincia di Milano con i suoi 236 casi è quella che fa registrate l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia 8+122) e da quella di Varese (+80). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 43.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 7.221 (erano stato 7.548 ieri) con 43 decessi contro i 59 di ieri e che contano 17 decessi dei giorni precedenti in Sicilia e Campania. Guariti e dimessi sono 5.839 mentre in ospedale i ricoveri ordinari sono 4.059 (+36) e quelli in terapia intensiva 503 (+4).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 39.335.679 persone (il 66,4% della popolazione) e la seconda dose 36.869.676 persone (il 62,2%) di cui 1.423.618 (2,4%) con vaccino monodose e 1.148.905 (1,9%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.628.452.