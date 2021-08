Gambolò, è in casa: i ladri le rubano il portafoglio

Sono entrati nella sua abitazione di via Vecchia per Vigevano dopo aver scassinato la serratura del cancello e, incuranti del fatto che lei fosse in casa, si sono introdotti nell'alloggio. E' accaduto ieri a Gambolò. Vittima una pensionata di 76 anni. I malviventi, che hanno agito nell'arco di mezz'ora, tra le 15.45 e le 16.15, si sono impossessati del portafoglio che si trovava sul tavolo del soggiorno e che, oltre ai documenti, conteneva 170 euro in contanti.

Quando la pensionata si è resa conto dell'accaduto si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini.