Robbio, ladri in casa di un professionista: via gioielli per 200 mila euro

Hanno tenuto d’occhio la villa e quando hanno capito che in casa non c’era nessuno sono passati all’azione. I ladri hanno colpito nella giornata di martedì ai danni dell’abitazione di un professionista di Robbio. Dopo aver forzato una finestra si sono introdotti nella casa e si sono impossessati di un orologio di marca, di numerosi anelli, bracciali e altri monili d'oro per un valore stimato in almeno 200 mila euro.

L’accaduto è stato scoperto dal proprietario al momento del rientro e denunciato ai carabinieri di Robbio che hanno avviato le indagini.