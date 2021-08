Vigevano, cumulo di condanne: lo arrestano

Deve scontare un cumulo di pene di 10 mesi e 20 giorni e una condanna a 3 mesi arresto per reati, contro il patrimonio e per guida in stato di ebbrezza, e contravvenzioni, commessi tra il 2013 ed il 2016. I carabinieri di Vigevano hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pavia nei confronti di P.P., 48 anni, pregiudicato rumeno, residente in città.

L'uomo è stato accompagnato in carcere.