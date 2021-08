Garlasco, il sindaco uscente Farina non sarà candidato

La civica "Noi per Garlasco Futura - Molinari sindaco", che gode dell'appoggio dei partiti del centrodestra, ha ufficializzato il logo e la lista dei candidati. Non ci sarà l'attuale sindaco Pietro Farina, il quale ha però assicurato appoggio esterno alla squadra (per approfondire, è stato pubblicato un articolo sul numero de L'Informatore Vigevanese di giovedì 26 agosto).

Con il candidato sindaco Simone Molinari, 39 anni attualmente consigliere di maggioranza, sono in lista gli attuali assessori Francesco Santagostino e Isabella Panzarasa, oltre al consigliere delegato Riccardo Tosi. Gli altri candidati sono Teresa Dallera (Lega), Mauro Pasini (Lega), Franca Autelli (Fratelli d'Italia), Salvatore Di Marco (Fratelli d'Italia), Riccardo Invernizzi, Melissa Spina, Luca Sambugaro, Lorena Raina, Francesco Uggeri.