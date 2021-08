In Lombardia sono 601 i nuovi casi, tasso di positività all'1,6%

Sono 601 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 35889 tamponi processati; il tasso di positività scende all'1,6% (ieri 1,9%). In provincia di Pavia sono 30 i contagi accertati. Aumentano di due unità i ricoveri in terapia intensiva, dove attulamente sono presenti 44 pazienti; diminuisce invece il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari, che sono attualmente 333 (-6). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 3, dall'inizio della pandemia 33901.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 172 di cui 73 a Milano città

Bergamo: 35

Brescia: 70

Como: 33

Cremona: 22

Lecco: 20

Lodi: 13;

Mantova: 37

Monza e Brianza: 42

Pavia: 30

Sondrio: 11

Varese: 87