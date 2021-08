Scontro in strada Milanese a Mortara, due i veicoli coinvolti

Nel video, l’intervento dei soccorritori del 118 intervenuti venerdì mattina in seguito a un incidente in cui sono rimasti coinvolti due veicoli, un’auto e un furgoncino. Lo scontro si è verificato intorno alle 9,40 in strada Milanese, a Mortara. Un’ambulanza della Croce Rossa ha trasportato uno dei conducenti al pronto soccorso del policlinico San Matteo, dove è arrivato in codice giallo. I carabinieri si sono occupati dei rilievi di legge.