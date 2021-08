Dà fuoco al portone di un casolare: 25enne denunciato per incendio doloso

Dovrà rispondere di incendio doloso il 25enne accusato di aver dato fuoco al portone di ingresso di un casolare in stato di abbandono che si trova alla frazione Barbavara. A identificarlo nel giro di poche ore sono stati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Vigevano, al termine di una serie di accertamenti. Il fatto è avvenuto poco dopo alle 22 di venerdì 27 agosto.

A dare l’allarme è stato un cittadino che percorreva la provinciale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vigevano, che hanno domato in breve tempo le fiamme, mettendo in sicurezza l'area ed evitando che il rogo si propagandasse ad altre parti dell’immobile. I militari hanno subito avviato le indagini, identificando sabato mattina il piromane: si tratta di un giovane di 25 anni, residente a Gravellona Lomellina, disoccupato e con precedenti. Ai carabinieri ha riferito di aver agito sotto l’effetto di alcolici e per mera “goliardia”.