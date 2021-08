Proprietario in vacanza, via i gioielli dall’abitazione

Al ritorno dalle vacanze, ha notato che l’inferriata di una finestra di casa era stata forzata. Una volta dentro la spiacevole sorpresa: i malviventi si erano introdotti all’interno della sua abitazione, in zona cimitero, sottraendo diversi gioielli.

I ladri hanno probabilmente approfittato dell’assenza del padrone di casa, via nei giorni centrali di agosto, per entrare in azione e mettere a segno il colpo. La vittima del furto ha poi segnalato l’episodio ai carabinieri; sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili. L’esatto valore dei monili rubati non è ancora stato accertato.