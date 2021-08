Vigevano, scomparso un ottantenne: le ricerche sono in corso

L'anziano è uscito di casa questa mattina (lunedì), allontanandosi senza portare con sé documenti e portafogli. A far scattare l'allarme è stato un figlio, che preoccupato di non vederlo tornare ha allertato i carabinieri. Le ricerche dell'uomo – C.M., pensionato di 80 anni residente a Vigevano – sono in corso, e si sono concentrate nella zona di cascina San Vittore, nelle campagne tra le frazioni Sforzesca di Vigevano e Belcreda di Gambolò.

Sono al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, che hanno fatto arrivare anche un elicottero e le unità cinofili. Sul posto un gommone e i sommozzatori; il timore è che l'anziano possa essere caduto in un canale. È presente anche personale della protezione civile. È stato allertato anche il personale della polizia di Stato e della polizia locale.

Notizia in aggiornamento