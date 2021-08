Ritrovato vivo l'anziano scomparso da casa lunedì mattina

Intorno alle 21 di questa sera (lunedì), è stato ritrovato vivo Cesare Marchiondelli, l'anziano di 80 anni scomparso nella mattinata di oggi da casa, alla Sforzesca. L'uomo sarebbe stato rintracciato non molto distante dalla sua abitazione.

Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni, né sulle circostanze del suo ritrovamento; l'ottantenne è stato soccorso e trasportato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Dopo la denuncia dei familiari ai carabinieri, sono immediatamente scattate le operazioni di ricerca nelle campagne tra Sforzesca e Belcreda, che hanno coinvolto per ore diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche il personale di Croce Rossa e protezione civile, insieme alle forze dell’ordine.