Riprenderanno domani mattina le ricerche dell’ottantenne scomparso

Hanno finora dato esito negativo le ricerche dell’anziano scomparso da questa mattina (lunedì). Cesare Marchiondelli (nella foto in basso), ottantenne residente alla Sforzesca, si è allontanato dalla sua abitazione intorno alle 8,30. Indossava una maglietta bianca e dei pantaloni corti blu. L’allarme dei familiari è scattato in mattinata; i carabinieri della Compagnia di Vigevano hanno subito avviato le procedure previste in caso di persona scomparsa.

Le ricerche dei vigili del fuoco riprenderanno domani mattina (martedì). Nella zona di cascina San Vittore, nelle campagne tra le frazioni Sforzesca e Belcreda, sono state coinvolte diverse squadre di vigili del fuoco, con un elicottero da Torino, i sommozzatori da Milano, le unità cinofile da Milano e Lodi, il nucleo speleo-alpino-fluviale da Pavia. Sul posto anche personale della Croce Rossa e della protezione civile. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dall’incidente al malore. Alcuni familiari hanno lanciato un appello, attraverso i social: se qualcuno dovesse avvistare l'anziano, contatti subito le forze dell'ordine e i soccorsi.