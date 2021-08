In Lombardia 723 nuovi casi, 35 in provincia di Pavia

Cala leggermente il tasso di positività in Lombardia, oggi all'1,3% (ieri 1,4%), dove nell'ultimo giorno sono stati accertati 723 nuovi positivi, a fronte di 52393 tamponi processati. In provincia di Pavia sono stati 35 i casi rilevati. Diminuisce il numero delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, dove ci sono attulmente 45 pazienti Covid (-3), ma aumenta nei reparti ordinari, dove i pazienti sono 353 (+12). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 2 nell'ultimo giorno, 33917 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 238 di cui 85 a Milano città

Bergamo: 55

Brescia: 112

Como: 23

Cremona: 23

Lecco: 23

Lodi: 17

Mantova: 32

Monza e Brianza: 50

Pavia: 35

Sondrio: 14

Varese: 56