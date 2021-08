Mede, mezzo perde il carico di mais: auto sbanda e si ribalta nel campo

Un mezzo pesante, che stava trasportando del mais, ha perso una parte del suo carico, finito sulla carreggiata. L’auto, che stava viaggiando sulla Sp 194 all'altezza della frazione Tortorolo, a Mede, ha improvvisamente sbandato, uscendo di strada e ribaltandosi in un campo a lato della provinciale. L'incidente è avvenuto questa sera (martedì), intorno alle 19,45.

Il veicolo – una Daewoo Matiz – è finito a gomme all’aria, tornando poi in posizione. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con un’ambulanza e un’automedica, e i vigili del fuoco. La 69enne alla guida dell’auto era cosciente all’arrivo dei soccorritori; è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e di pulizia della carreggiata, il traffico viene fatto scorrere a senso alternato.