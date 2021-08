Rubano portafogli a pensionata e prelevano 250 euro dal bancomat: denunciate due donne

Mentre una la distraeva con la scusa di un'informazione, l'altra le sfilava il portafogli dalla borsa. La vittima, che in quel momento stava facendo la spesa all'interno del centro commerciale Bennet di Mortara, non si è accorta di nulla. Le due malviventi hanno avuto il tempo di allontanarsi e di andare a prelevare subito dopo 250 euro dal bancomat del supermercato, per poi dileguarsi. L'episodio è avvenuto lo scorso 9 agosto.

Quando poco dopo la derubata – una pensionata di 72 anni, residente a San Giorgio – si è accorta dell'accaduto, ha presentato denuncia ai carabinieri. Grazie anche all'analisi dei filmati della videosorveglianza, le due responsabili sono state individuate in breve tempo dai militari della Stazione di San Giorgio che hanno avviato le indagini. Si tratta di due donne di 26 e 53 anni di origini bulgare, residenti a Rho (Milano). Ieri (martedì) è stata formalizzata la denuncia nei loro confronti per i reati di furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di pagamento.