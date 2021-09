Gravellona: va in congedo il Comandante della Stazione Massimo Latella

Per quasi 20 anni è stato al comando della Stazione dei carabinieri di Gravellona Lomellina. Il luogotenente Massimo Latella, dopo 35 anni di servizio effettivo nell’Arma dei carabinieri, lascia il servizio attivo per andare in congedo. Arruolato il 26 maggio 1984, dopo un breve periodo da carabiniere ausiliario, Latella ha frequentato la scuola Sottufficiali prima a Velletri e poi a Firenze, da dove esce vicebrigadiere nel 1986. Come primo incarico da sottufficiale, viene inviato al posto di frontiera di Oria Valsolda, in provincia di Como. Dopo un anno, prende servizio al posto frontiera di Gaggiolo (Varese); dal 1994 al 1996, ha comandato il posto di frontiera di Ponte Chiasso (Como).

È poi tornato, da Comandante, al posto di frontiera di Gaggiolo, dove è rimasto fino al 2002. Poi l’incarico in Lomellina, dove viene trasferito nel settembre del 2002 a Gravellona per assumere l’incarico di Comandante di Stazione, dimostrando sempre «grande equilibrio e capacità», fanno sapere dall’Arma. Da oggi (mercoledì), la Stazione è retta in sede vacante dal maresciallo Danilo Lavuri.