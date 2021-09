Breme, auto finisce ribaltata nel fosso: all’arrivo dei soccorsi non c’è nessuno

L’auto, una Fiat Panda, è stata trovata a gomme all’aria in un fosso pieno d’acqua a lato della Sp5dir, verso Valle Lomellina. Quando, intorno alle 17,20 di oggi (giovedì), i vigili del fuoco e il personale del 118 sono arrivati sul posto non hanno trovato nessuno. Né all’interno del veicolo, né nel fosso o nei campi agricoli attorno.

Il conducente, residente a Breme, dopo essere uscito dal veicolo è stato accompagnato da un passante al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mede, un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, un’automedica del 118 e i carabinieri della Stazione di Sartirana. Per consentire le operazioni di recupero del veicolo e di messa in sicurezza, la strada è rimasta chiusa per circa un’ora.