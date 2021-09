Covid, la Lombardia resta in zona bianca

La Lombardia rimarrà in zona bianca anche la prossima settimana. «Tutto questo – ha affermato il presidente regionale Attilio Fontana nel corso della conferenza stampa convocata oggi (venerdì) per parlare della Pedemontana – perché anche nell’ultima settimana del monitoraggio ministeriale i numeri rilevati, per il Covid-19, in Lombardia, sono stati positivi per numero di contagi, per casi in rianimazione e per posti letto occupati negli ospedali. Dati che, complessivamente, consentono alla Lombardia, grazie anche all’impegno dei cittadini lombardi e al buon andamento della campagna vaccinale, di restare in zona bianca».