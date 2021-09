Incendio tra Dorno e Gropello Cairoli: boato avvertito anche in paese

Ad andare a fuoco sono state soprattutto sterpaglie e alcune rotoballe di fieno. L'incendio si è verificato nella tarda serata di giovedì, intorno alle 23, in territorio comunale di Dorno, sulla strada provinciale 19 che collega a Gropello Cairoli. In paese, molti hanno riferito di aver udito distintamente un boato. «Non ha interessato l’impianto di Biogas – precisano dall'amministrazione comunale di Dorno – ma un campo incolto adiacente. Non è ancora stata stabilita la causa che ha determinato l’incendio e il botto che si è sentito».

Un'ipotesi è che le fiamme siano state originate da una scarica elettrica caduta da un traliccio della linea, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Questa mattina (venerdì) è stato efettuato un sopralluogo. Allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area hanno lavorato due squadre di vigili del fuoco di Pavia, una di Garlasco e una di Robbio.