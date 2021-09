Vigevano, durante il litigio spunta un coltello: 18enne ferito al volto

Un diverbio, pare scoppiato per futili motivi, è poi degenerato in una vera e propria aggressione. Al culmine del litigio, è spuntato un coltello, con cui è stato ferito al volto un 18enne. Il giovane è poi stato soccorso e trasportato con un’ambulanza della Croce Rossa in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale civile; le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi.

L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nella zona di via Roma, a Vigevano; qui, poco dopo la mezzanotte, è intervenuto il personale sanitario del 118. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti del personale del Commissariato di Vigevano; l’aggressore è già stato identificato.