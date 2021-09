Nella caserma dei carabinieri di Vigevano una stanza dedicata alle vittime di violenza

Uno spazio confortevole e protetto, dove le donne vittime di violenza potranno denunciare gli abusi subiti. La "stanza rosa" è stata inaugurata ufficialmente questa mattina (sabato) all’interno della caserma dei carabinieri di via Castellana, sede della Compagnia di Vigevano. L'iniziativa è stata finanziata dal Soroptimist Club Lomellina e rientra nel progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, che prevede l’allestimento di stanze riservate per le audizioni delle vittime all'interno delle Stazioni dei carabinieri. Si tratta di locali dotati di un impianto di video-registrazione, con un arredamento studiato appositamente per accogliere nel migliore dei modi la vittima, e anche eventuali bambini, grazie alla presenza di uno spazio con dei giochi.

Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti la presidente del Soroptimist Lomellina Enrica Vaccari Gallo, il Comandante provinciale dei carabinieri di Pavia colonnello Luciano Calabrò, il Comandante della Compagnia di Vigevano maggiore Paolo Banzatti, il vice Prefetto vicario Lucrezia Loizzo e il vescovo di Vigevano monsignor Maurizio Gervasoni. Il progetto è poi stato illustrato nel corso di un incontro organizzato all’auditorium San Dionigi, a cui hanno partecipato il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, diversi amministratori lomellini, i rappresentati delle forze di polizia e delle realtà che si occupano di violenza di genere, come il centro anti-violenza Kore di Vigevano e Lomellina.

L'articolo completo sul numero de L'Informatore Vigevanese in edicola giovedì 9 settembre