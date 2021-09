Da lunedì vaccinazioni anti-Covid senza prenotazione per i ragazzi dai 12 ai 19 anni

I ragazzi tra i 12 e 19 anni potranno vaccinarsi con accesso diretto, senza prenotazione, nei centri vaccinali Covid-19 del territorio. L'iniziativa, annunciata oggi (sabato) dalla vicepresidente e assessore al Welfare della regione Lombardia Letizia Moratti, partirà lunedì 6 e continuerà fino a domenica 12 settembre.

«Una proposta pensata per garantire un rientro in sicurezza per l'avvio del nuovo anno scolastico – spiega la vicepresidente regionale Moratti – In alcuni centri, che saranno comunicati dalle Ats, sarà garantita anche una consulenza pediatrica e linee dedicate».