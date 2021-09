In Lombardia 577 nuovi casi, tasso di positività stabile all’1,4%

Su 40410 tamponi analizzati, sono 577 i casi di Covid rilevati in Lombardia, dove il tasso di positività rimane stabile all’1,4%. In provincia di Pavia risultano essere 39 i contagi accertati nell’ultimo giorno. I pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 57 (+6), mentre resta invariato il numero dei pazienti negli altri reparti, dove sono 352. Due decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore in Regione, 33931 da quando è iniziata la pandemia.