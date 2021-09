Vigevano: rimane ferito ciclista di 84 anni

Non è ancora chiaro se l’anziano sia caduto autonomamente dalla bicicletta, o se sia stato urtato da un veicolo che poi si è allontanato senza fermarsi. La dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 17,30 di oggi pomeriggio (sabato) in via Gravellona, è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Vigevano.

Sul posto è immediatamente arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, che ha trasportato l’uomo, di 84 anni, al pronto soccorso dell’ospedale civile, dove è arrivato in codice verde.