A Gambolò screening anti-Covid prima del rientro a scuola

Quello di oggi (sabato) è il terzo screening anti-Covid gratuito offerto alle famiglie degli alunni iscritti ai plessi scolastici di Gambolò. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune, in collaborazione con l’istituto comprensivo Robecchi, con l'obiettivo di assicurare un ritorno tra i banchi in sicurezza. Sono stati una settantina i test antigenici rapidi effettuati nel corso della mattinata; al momento non sono stati rilevati positivi.