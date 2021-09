Garlasco festeggia Luigi Malabrocca, storica "maglia nera" al Giro d’Italia

Gli eventi per ricordare Luigi Malabrocca, per due anni "maglia nera" al Giro d’Italia, hanno preso il via questa mattina (sabato) con il taglio del nastro della pista ciclabile a lui dedicata, che collega la città di Garlasco alla frazione Bozzola. In calendario diversi appuntamenti organizzati dal Comune, in collaborazione con Pro Loco e altre realtà cittadini.

L'articolo sul numero de L'Informatore Vigevanese in edicola.