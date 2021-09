In Lombardia tasso di positività allo 0,7% (ieri 1,4%)

Risultano essere 404 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia, dove nell’ultimo giorno sono stati effettuati 55235 tamponi; sono 19 i nuovi contagi in provincia di Pavia. Il tasso di positività scende allo 0,7%, ieri era all’1,4%, Si registra un aumento del numero di pazienti ricoverati: in terapia intensiva sono attualmente 58 (+1), negli altri reparti 365 (+13). Due i decessi per coronavirus in Regione nelle ultime 24 ore, 33933 dall’inizio della pandemia.