Zinasco, l’auto finisce giù dall’argine: deceduto un operaio di 53 anni

Il veicolo su cui viaggiava – una Fiat Punto – è finito fuori strada. L'auto è precipitata giù dall’argine del Terdoppio, ribaltandosi. L’incidente è avvenuto tra i territori di Zinasco e Mezzana Rabattone, in provincia di Pavia. Per Davide Pellegrini, operaio di 53 anni residente a Zinasco, sposato, non c’è stato purtroppo nulla da fare; troppo grave il trauma cranico riportato in seguito allo schianto.

L’allarme è scattato intorno alle 17,50 di oggi (domenica). Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono arrivati i vigili del fuoco di Pavia e i carabinieri della Compagnia di Vigevano; sulla dinamica del sinistro, sono in corso gli accertamenti dei militari dell'Arma. Non è stata disposta l'autopsia; la salma è stata restituita ai familiari per le esequie.